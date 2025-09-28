Hommage à nos élus municipaux de Saint-Roch-des-Aulnaies

Les élections municipales s’en viennent à grands pas… le 8 novembre, c’est pour bientôt. À Saint-Roch-des-Aulnaies, notre maire sortant, M. André Simard, ne se représente pas pour un prochain mandat. En ce qui concerne les conseillers et conseillères, je ne connais pas leurs intentions.

Mon propos aujourd’hui est de simplement remercier tous les membres de cette vaillante équipe pour leur implication au cours des dernières années.

Monsieur le maire Simard nous lègue une municipalité en bonne santé financière, et des bâtiments bien entretenus qui ont bénéficié de l’attention de notre équipe d’élus municipaux. Aussi, il a pu contribuer à la bonne qualité de l’écoute des Aulnois qui se font entendre chaque mois aux séances du conseil. De plus, il a su démontrer de bonnes qualités de leadership et de gestion démocratique tout au long de son mandat, notamment quand il a été question de projets de fusion avec diverses municipalités avoisinantes, compte tenu qu’il avait eu à faire face à un mouvement citoyen qui a dû l’inciter à modifier ses visées à ce sujet, lui qui, initialement, aurait pu souhaiter une alliance avec La Pocatière…

Dans le contexte des projets de fusion municipale, des citoyens ont su faire valoir leur opinion de façon plus forte au sein de quelques séances du conseil. Face à ces manifestations citoyennes, monsieur le maire a su maintenir un climat de confiance envers la Municipalité en favorisant la poursuite des études de fusion en cours, et en s’engageant à tenir un référendum advenant qu’une des études puisse conclure à des avancées avantageuses pour Saint-Roch-des-Aulnaies. Finalement, l’étude sur la fusion avec les municipalités autour de La Pocatière ne s’est pas révélée avantageuse, et ce projet de fusion fut officiellement abandonné. Récemment, l’étude sur un projet de fusion avec Saint-Jean-Port-Joli s’est terminée, et ce sera à la prochaine équipe de nouveaux élus d’hériter de ce dossier.

Je suis d’avis que l’implication de ces citoyens impliqués au conseil municipal de Saint-Roch-des-Aulnaies mérite toute notre reconnaissance. Considérant les modestes rémunérations reliées à la gestion municipale, on peut apprécier que les personnes qui ont choisi de s’impliquer aient surtout voulu mettre leurs compétences au service de la communauté.

En terminant, je veux remercier bien sincèrement monsieur le maire André Simard et toute son équipe pour la qualité de leurs engagements. J’aurais souhaité que M. Simard ait voulu solliciter un autre mandat, mais je respecte son choix, en lui souhaitant tout le succès voulu pour d’autres défis qu’il souhaitera relever, ou un repos bien mérité s’il choisit de goûter plus simplement à une vie plus tranquille…