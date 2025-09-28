Un premier roman puissant pour Laurence Caron-C.

Laurence Caron-C. fait paraître le 30 septembre son tout premier roman, Portraits de Laurent. Publié aux Éditions Somme toute, l’ouvrage s’inscrit dans les débats contemporains sur l’identité queer, la transition et la liberté de s’inventer soi-même.

Portraits de Laurent raconte l’histoire d’un enfant qui porte « un nom qui ne lui appartient pas ». À travers une écriture frontale, Laurence Caron-C. explore la tension entre ce qui a été et ce qui pourrait être, entre les chaînes du passé et la promesse d’un avenir libéré. Le personnage de Laurent, marqué par un cadre familial rigide et un père autoritaire, cherche à déconstruire l’image figée qu’on a voulu lui imposer. En naviguant entre souvenirs, projections et expériences de vie adulte, il tente de se réécrire pour devenir Égérie, une figure affranchie et affirmée.

Cette quête identitaire ne fait pas l’impasse sur les épreuves. L’auteur(trice) aborde « sans censure les violences scolaires et sociales subies par les personnes queers », mettant en lumière les oppressions liées aux normes de genre et aux attentes familiales. Ces blessures deviennent pourtant matière à résilience et à réinvention de soi.

Une œuvre ancrée dans son territoire

Si le roman traite d’enjeux universels, il porte aussi la marque des racines kamouraskoises de son auteur(trice). Né(e) un 25 décembre à Saint-André-de-Kamouraska, Laurence Caron-C. a grandi « entre la musique de Félix Leclerc et un fleuve étendu à perte de vue ». Cette enfance singulière nourrit aujourd’hui une démarche artistique transdisciplinaire où se côtoient arts visuels, design graphique et pédagogie. Sa transidentité influence fortement sa pratique, et l’amène à interroger les mécanismes d’invisibilisation sociale, l’image de soi et les formes d’invalidation identitaire.

Un lancement attendu

L’ouvrage, classé dans le genre de l’autofiction, compte 168 pages. Le lancement officiel se tiendra le 10 octobre, de 16 h à 18 h, à la Librairie du Portage de Rivière-du-Loup. L’événement permettra au public de rencontrer l’auteur(trice), et de découvrir de près une œuvre qui conjugue intimité et engagement, portée par une voix issue du Kamouraska et ouverte sur le monde.

Avec Portraits de Laurent, Laurence Caron-C. propose plus qu’un récit personnel : iel offre une réflexion sensible et universelle sur la liberté d’être soi, dans toute sa complexité.