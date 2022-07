Horaires de faction : Des paramédics affirment que la députée Marie-Eve Proulx ignore la crise dans son comté

« Alors que nous tentons, légitimement, de comprendre la logique en arrière de la décision des instances gouvernementales de mettre fin aux horaires de factions dans plusieurs régions du Québec, particulièrement dans les secteurs avoisinants Saint-Jean-Port-Joli, tout en soulignant le bienfait de ces transformations pour leur population, le secteur de L’Islet-Nord et sa population ont été oubliés. Avec un taux d’occupation supérieur aux autres secteurs environnant, en plus de rencontrer l’ensemble des balises militant en faveur de la fin des horaires de faction, la députée de la région, Mme Marie-Eve Proulx préfère se cacher et refuser d’expliquer la situation de son gouvernement, plutôt que de faire face à ses responsabilités et répondre aux préoccupations de ses concitoyens », indique Stéphane Lévesque.