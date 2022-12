Hugo Latulippe, porte-parole du marathon d’écriture au Kamouraska

Le cinéaste, producteur et auteur québécois Hugo Latulippe est le porte-parole de la 4e édition du Marathon d’écriture d’Amnistie internationale au Kamouraska, organisé par Projektion 16-35.

L’événement se tiendra le samedi 10 décembre à l’occasion de la Journée internationale des droits de la personne, de 10 h à 14 h au café Chez Casgrain à Kamouraska.

Connu pour ses engagements politiques et ses positions toniques sur les questions sociales, culturelles et écologiques, Hugo Latulippe soutient l’activité avec conviction et réclame justice cette année pour dix nouvelles personnes et groupes qui sont mis de l’avant par cette campagne, qui font preuve de courage pour défendre leurs droits.

Chaque année, à l’approche des Fêtes, des personnes du monde entier écrivent des millions de messages d’espoir à des personnes injustement incarcérées ou persécutées dans le cadre de la campagne Écrire ça libère d’Amnistie internationale, le plus grand événement mondial en faveur des droits humains, en cours jusqu’au 31 janvier 2023. En 2021, c’est plus de 4,7 millions d’actions et de messages qui ont été envoyés partout dans le monde.

Cette année, cette campagne dirige ce soutien vers des personnes prises pour cible en raison de leurs activités militantes pacifiques, de leurs opinions ou de leurs caractéristiques propres, et vise à protéger leur droit de manifester et de s’exprimer librement. Parmi ces personnes figurent des femmes défenseures des droits humains, des militants des droits des personnes transgenres, des artistes et des manifestants pacifiques. Ces personnes ont été diversement rouées de coups, incarcérées, blessées par balle, harcelées ou intimidées.

L’objectif est de leur envoyer le plus grand nombre possible de messages, afin de les soutenir. Lors de l’activité, des bénévoles seront présents pour accueillir les participants, afin de les guider dans la rédaction de messages de soutien à ces personnes.

En 2017, 2018 et 2019, des Marathons d’écriture ont été organisés par un groupe de citoyennes à Saint-Joseph-de-Kamouraska. Quant aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible d’envoyer une carte électronique en se rendant à l’adresse https://amnistie.ca/ecrire

