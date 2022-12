Saint-Aubert : Les nouveaux Airbnb désormais interdits autour du lac Trois-Saumons

Saint-Aubert adopte un règlement interdisant toute nouvelle résidence de tourisme de type Airbnb, pour encadrer ce qui se passe autour du lac Trois-Saumons.

Les résidents permanents autour du lac pourront toutefois continuer de louer leur maison principale pour certaines périodes, pour un maximum de 90 jours par année.

Quant aux résidences de tourismes qui font de l’activité commerciale de façon régulière, plus aucun permis ne sera octroyé. Seuls ceux qui ont un droit acquis pourront continuer d’en opérer.

« C’est cela que la Municipalité de Saint-Aubert décide de venir gérer et contrôler sur son territoire. On s’est aperçu qu’étant donné le nombre assez grandissant de locations touristiques, ça prenait un certain contrôle pour ne pas faire en sorte que les maisons autour du lac deviennent uniquement du Airbnb, on veut de la résidence permanente sur le territoire de Saint-Aubert », a dit Sandra Guilbert, consultante en urbanisme par intérim pour la Municipalité de Saint-Aubert.

Comme plusieurs autres municipalités qui ont des lacs ou sont situées près du fleuve, il devenait nécessaire d’encadrer la pratique de plus en plus populaire, qui peut avoir des effets négatifs pour les résidents. « Ça peut créer aussi une certaine insécurité au niveau du voisinage, ça amène du va-et-vient, du bruit. Dans le contexte de pénurie de logements, c’est aussi dans un but de garder le plus de résidences pour des résidents permanents », ajoute Mme Guilbert.

Qui plus est, les maisons sont parfois vendues à prix plus chers, sachant que la location est lucrative. Ainsi, il y a de moins en moins de résidences accessibles pour les habitants permanents.

Un premier projet de règlement a été adopté et le processus suit son cours.