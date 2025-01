Humour et musique à l’honneur aux ADLS

En janvier, l’humour est aux premières loges aux Arts de la scène (ADLS), avec Rosalie Vaillancourt, Pierre-Luc Pomerleau, Mario Tessier et Antoni Remillard, quatre artistes virtuoses du chatouillement de la glotte. S’y ajoutera un vibrant hommage à Neil Young rendu par un quatuor lévisien, le projet Heart of Gold.

Les ADLS ont programmé un début d’année qui fera plaisir à ceux qui ont pris la résolution de rire davantage en 2025. Rosalie Vaillancourt présente son plus récent spectacle solo MILF, pour un public averti de 14 ans et plus. Bien qu’elle soit une jeune mère « mature », son discours n’en est pas moins corrosif. La touche-à-tout, productrice, chanteuse, comédienne et humoriste s’est principalement démarquée dans les séries Le Killing : Slingshot, et Complètement Lycée, ainsi qu’avec ses chroniques à La semaine des 4 Julie et sa participation à la télé-réalité Sortez-moi d’ici. Elle parlera sans tabous le 10 janvier à 20 h à la salle Edwin-Bélanger.

Pierre-Luc Pomerleau présentera le spectacle Moqueur polyglotte le 17 janvier à 20 h, poursuivant l’histoire d’amour qu’il a tissée avec le public magnymontois. Le rendez-vous est donné à la salle Edwin-Bélanger, où l’humoriste imitateur s’amusera à rire de lui-même, notamment de son côté lunatique et maladroit, et à imiter ses collègues.

Le 24 janvier à 20 h à la salle Promutuel Assurance, Mario Tessier présentera le rodage de son troisième spectacle solo Champion. Mario met en lumière ce « grand champion » qui sommeille en chacun de nous, celui qui nous pousse à viser plus haut… ou à nous ridiculiser de la plus drôle des façons. Il ne reste que quelques sièges, il faut se presser pour ne pas le manquer.

Pour clôturer le mois, Antoni Remillard se dévoile avec Impuissant lors d’une soirée Rire en salle le jeudi 30 janvier à 20 h au Cabaret Cogeco. Antoni aspire à démystifier les banalités et les complexités du quotidien.

Hommage à Neil Young

Le 18 janvier à 20 h à la salle Promutuel Assurance, quatre musiciens chevronnés, amateurs de Neil Young et évoluant dans des univers musicaux parallèles, ont marié leur passion commune pour créer un spectacle acoustique basé sur le répertoire de cette icône de la musique folk nord-américaine.

C’est ainsi que Daniel Lizotte (Deadlock), Denis Viel (Songs of Mercy), Francis Leblond (Time it Was) et Michel Roy (Kevin Parent) ont donné naissance au projet Heart of Gold. De Heart of Gold à Harvest Moon, en passant par Comes a Time, Southern Man et Like a Hurricane, les amateurs de Neil Young pourront apprécier cette adaptation. Les détenteurs de billets seront conviés à se présenter plus tôt pour un Apéro de la relève. Le chansonnier originaire de Sainte-Apolline-de-Patton Alex BT, dont la pièce J’suis pas un cowboy connaît un grand succès sur diverses plateformes de téléchargement, offrira une prestation originale au Cabaret Cogeco dans l’heure qui précédera le concert, en collaboration avec le Carrefour Montmagny.

Source : Les Arts de la scène