Madame Plourde a 100 ans

Le 30 septembre dernier, Mme Carmelle Plourde, résidente de Saint-Denis pendant plus de 60 ans, et maintenant domiciliée à la Résidence Hélène Lavoie de La Pocatière, a célébré ses 100 ans. Famille et amis se sont rassemblés pour fêter cette belle longévité. On la voit ici en compagnie de ses trois fils : Réal, Christian et Rosaire.

La famille a manifesté sa reconnaissance envers les deux députés, le conseil municipal de Saint-Denis, et de nombreux résidents et amis qui ont offert de nombreux hommages à la fêtée.

Photo : Courtoisie