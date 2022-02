Hydro-Québec construira un poste de transformation à Saint-Pamphile

Hydro-Québec construira bientôt un poste de transformation à 120 kV (kilovolt) dans le rang des Moreau à Saint-Pamphile. Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans un vaste plan de modernisation du réseau à 69 kV de Montmagny et dans lequel s’imbrique tout le territoire de la MRC de L’Islet.

Ce nouveau poste sera établi sur un terrain appartenant à Hydro-Québec depuis plusieurs années. Le déboisement doit démarrer sous peu et les travaux débuteraient à l’été. « L’idée de bâtir un poste à Saint-Pamphile a toujours été dans les cartons, c’est pourquoi nous avions un terrain à notre disposition dans ce secteur », explique Marc-Antoine Ruest, conseiller relations avec le milieu – Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches chez Hydro-Québec.

Afin de réaliser ces travaux, une demande de dérogation a été placée auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole (CPTAQ) afin d’installer une aire d’entreposage temporaire et un chemin d’accès provisoire sur le terrain adjacent qui doit accueillir le futur poste. Il est prévu que la circulation de camions sur le rang des Moreau augmente durant toute la durée des travaux, ce pour quoi la vitesse y a été diminuée.

« Il y a déjà une présence importante d’entreprises du domaine forestier à Saint-Pamphile qui sont de grandes consommatrices en énergie. Avec ce nouveau poste, on va assurer une plus grande stabilité à notre réseau électrique et plus de puissance dans ce secteur. Plus les consommateurs énergivores sont proches d’un poste, plus il est facile de les alimenter de façon efficace », poursuit Marc-Antoine Ruest.

Démantèlement Tourville

La construction de ce nouveau poste à Saint-Pamphile s’inscrit dans un projet plus large de modernisation du réseau de Montmagny qui dessert actuellement les MRC de Bellechasse, Montmagny, L’Islet et, dans une moindre mesure, celle de Kamouraska. La modernisation de ce réseau de transport implique la conversion des 200 km de lignes de distribution et des postes de transformation à 69 kV en équipement 120 kV.

Dans la foulée, le poste mère de Montmagny à 230 kV sera agrandi à l’est des installations existantes, le poste Taché sera éventuellement reconstruit et une ligne liant les deux sera convertie de 69 kV à 120 kV. Dans L’Islet, Hydro-Québec prévoit aussi procéder à la conversion du poste Aubertois de Saint-Aubert de 69 kV à 120 kV. Là aussi une circulation accrue est à prévoir durant les travaux qui s’échelonneront du printemps à l’été 2023.

Une fois ces travaux complétés, l’actuel poste à 69 kV de Tourville sera démantelé. « Le plan de départ était de moderniser Tourville au lieu de construire à partir de zéro à Saint-Pamphile, mais on s’est vite rendu compte, avec la technologie que ça nécessitait, qu’il serait plus simple de construire à neuf à Saint-Pamphile », ajoute le conseiller relations avec le milieu – Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches chez Hydro-Québec.

Par ce projet de modernisation, Hydro-Québec désire assurer la pérennité de son réseau, dans un contexte croissant de la demande de la part des citoyens et des entreprises en matière d’énergie. L’investissement total dévoué au réseau de Montmagny dépasse les 200 M$ sur près de cinq ans.