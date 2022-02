Investissements de près de 35 M$ dans les Halles d’Innovation et de Formation Avancée (HIFA) à Rivière-du-Loup

Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant 22,8 millions de dollars à l’OBNL les Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) pour la construction d’un centre d’innovation spécialisé en emballage de nouvelle génération et en intelligence manufacturière. Ce centre d’excellence permettra notamment aux PME du secteur manufacturier d’accélérer leur transformation numérique et aux PME du secteur agroalimentaire de contribuer à réduire le gaspillage alimentaire.

La ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l’honorable Pascale St-Onge, le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en ont fait l’annonce aujourd’hui.

Ce projet d’investissement, évalué à près de 35 M$, contribuera à rehausser l’expertise et la performance des PME en matière d’emballage innovant, de systèmes d’emballages intelligents et de chaînes de production. L’implantation d’un tel centre permettra aux entreprises d’avoir accès à des espaces d’innovation et à des équipements à la fine pointe pour faire évoluer des technologies vertes et prometteuses afin d’augmenter leur compétitivité. La fibre de bois et les bioplastiques sont les deux ressources qui seront utilisées à court terme pour créer ces nouveaux types d’emballages.

Dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Canada accorde une contribution non remboursable de 9,4 M$ consentie en vertu du Fonds pour l’emploi et la croissance, un programme fédéral administré par DEC au Québec. Pour sa part, le gouvernement du Québec accorde 13,4 M$, soit une aide financière non remboursable de 12,9 M$ du ministère de l’Économie et de l’Innovation et un montant de 500 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, issu du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).

Source : Gouvernement du Québec