ICI on recycle : La MRC de L’Islet obtient le niveau Performance

La MRC de L’Islet annonce qu’elle s’est qualifiée pour l’obtention du niveau Performance au programme de reconnaissance ICI on recycle + de RECYC-QUÉBEC. Ce programme souligne les efforts des industries, des commerces et des institutions (ICI) qui mettent en œuvre des mesures dans leur établissement pour réduire la quantité de matières résiduelles transportées vers l’enfouissement.

Les bureaux administratifs de la MRC de L’Islet sont considérés comme un ICI ; la volonté derrière cette démarche est d’agir à titre d’exemple, tout en stimulant d’autres ICI à mettre en place des pratiques qui permettent de gérer leurs matières résiduelles de manière responsable et, surtout, de diminuer les quantités générées. Le signe + indique que le programme initial a été bonifié et qu’au-delà de détourner les matières vers le recyclage ou le compostage, il est nécessaire d’axer les efforts sur le réemploi et la réduction à la source.

«En effet, il faut bien sûr continuer à recycler les matières, mais aujourd’hui, il faut aussi rationaliser l’utilisation des ressources naturelles, en limitant leur gaspillage, en consommant de façon responsable, en réutilisant et en réduisant à la source», souligne Anne Caron, préfet de la MRC de L’Islet et maire de Saint-Damase-de-L’Islet.