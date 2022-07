Saint-Jean-Port-Joli encadre la vente sur ses sites municipaux

Un règlement existait, mais avec des permis à prix dérisoire. Pour mieux équilibrer les façons de faire, le conseil municipal a adopté un règlement « un peu précurseur » dans la région, qui se veut plus complet et sur mesure.

Désormais, si un artisan veut vendre au Parc des Trois-Bérets, à la marina et au quai ou au Parc des artisans, il doit obtenir un permis (100 $ résident et 150 $ non résident par mois) et doit provenir de Montmagny, L’Islet ou Kamouraska.