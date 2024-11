Immigration : Bernard Généreux entend les préoccupations du milieu

Le député fédéral de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup Bernard Généreux a récemment tenu une rencontre en compagnie de deux autres collègues de sa formation politique pour discuter des défis auxquels font face les entreprises locales dans le contexte des nouvelles mesures d’immigration concernant les travailleurs étrangers temporaires (TET).

Ces mesures, qui ont été dernièrement imposées sans préavis aux entreprises canadiennes, illustrent selon lui la gestion irresponsable typique de ce gouvernement libéral. Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de nombreux représentants d’entreprises de la région de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, a permis de mettre en lumière les impacts significatifs que ces nouvelles politiques d’immigration auraient sur le fonctionnement quotidien des entreprises locales.

Rappelons que depuis le 26 septembre dernier, certaines demandes d’Évaluation d’impact sur le marché du travail (EIMT) pour des postes à bas salaire seront soumises à de nouvelles restrictions. Les demandes soumises pour ces postes dans des zones métropolitaines où le taux de chômage est de 6 % ou plus ne seront pas traitées. De plus, la limite actuelle de 20 % de TET dans les postes à bas salaire sera réduite à 10 % dans certains secteurs, tandis que dans les secteurs de la construction et des soins de santé, cette limite sera fixée à 20 %. Enfin, la durée maximale d’emploi pour ces postes sera ramenée de deux ans à un an.

Le milieu est préoccupé

Parmi les préoccupations soulevées par les participants à la rencontre figurent des baisses de performance, la fermeture de quarts de travail, des perturbations dans les chaînes de production, ainsi que la perte de compétences spécialisées difficilement remplaçables à l’échelle locale.

Bernard Généreux a donc souligné l’importance de cette discussion : « Cela risque de nuire non seulement à l’économie régionale, mais également à la stabilité des emplois canadiens. Nos entreprises sont le moteur de notre économie régionale et nationale. Les obstacles qu’elles rencontrent, notamment en ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires, doivent être pris en compte de manière urgente. Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour assurer leur stabilité et leur croissance », a-t-il dit avant de conclure : « Je remercie chaleureusement mes collègues ainsi que tous les entrepreneurs qui ont participé à cette discussion. Ensemble, nous travaillerons pour trouver des solutions adaptées aux besoins des entreprises de notre belle région! »

Selon les données disponibles émanant du gouvernement fédéral, l’industrie des restaurants est l’un des principaux secteurs employant des TET au Canada. À l’exception des emplois agricoles dans les fermes et les pépinières, les trois postes les plus couramment approuvés l’année dernière dans le cadre du programme des TET étaient ceux de cuisiniers, de superviseurs des services de restauration et de préposés aux comptoirs alimentaires.