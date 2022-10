Immigration dans Kamouraska et L’Islet : encore très marginale

Alors que 23 % de la population canadienne est issue de l’immigration, et que cette statistique se chiffre à 14,6 % au Québec, dans nos régions, ces chiffres sont très marginaux avec 1,4 % pour Kamouraska et 0,7 % pour L’Islet.

Selon les dernières données du recensement canadien publiées il y a quelques jours, on en apprend plus sur l’évolution du nombre d’immigrants par MRC.

Selon le recensement de 2021 au Kamouraska, 290 personnes, c’est-à-dire 1,4 % de la population, étaient nées à l’étranger. À titre comparatif, mentionnons qu’en 2017, on comptait 235 immigrants, un nombre à la hausse depuis cinq ans, mais de quelques dizaines seulement pour tout le territoire du Kamouraska. Ajoutons que la plupart proviennent de la France et des Philippines.

À cette statistique, nous devons ajouter que 85 personnes sont considérées comme des résidents non permanents, par exemple des travailleurs étrangers économiques.

Ce qu’il y a de particulier pour L’Islet, c’est qu’il y a cinq ans, on comptait cinq immigrants de plus qui habitaient la région, soit 120 personnes. Là aussi, la plupart des personnes nées à l’étranger proviennent de France.

On compte tout de même 90 personnes de plus à la statistique qui sont comptabilisées comme des résidents non permanents.