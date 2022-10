Un bon coup chez les Gens d’affaires de Saint-Pascal

Les entreprises de Saint-Pascal Olivier Kamouraska Chrysler et la Brûlerie de l’Est se sont unies pour offrir un service supplémentaire à l’expérience client actuel.

Dès maintenant, les clients d’Olivier Kamouraska Chrysler ainsi que les employés pourront bénéficier gratuitement d’un café lors de leur visite dans la concession. Une station libre-service a été aménagée afin d’offrir le choix entre le mélange doux et le mélange corsé de la Brûlerie du Kamouraska, en plus de la possibilité d’y ajouter un arôme parmi six choix de sirop. « C’est grâce à des collaborations simples entre membres des Gens d’affaires de Saint-Pascal que nous continuons à créer des liens forts, à générer des retombées économiques locales et à soutenir le sentiment d’appartenance », de souligner Jean-Pierre Tirman, propriétaire de la Brûlerie de l’Est.

« En plus de croire en l’importance de l’implication des entreprises auprès des organismes du milieu, nous pensons aussi qu’il est primordial de travailler en collaboration avec les commerces locaux, et de faire la valorisation des produits de chez nous. Nous espérons que notre geste fera boule de neige pour voir apparaître de plus en plus de partenariats à Saint-Pascal », a mentionné Sébastien Bilodeau, directeur général d’Olivier Kamouraska Chrysler

Source : Jean-Pierre Tirman