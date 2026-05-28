Importante saisie de stupéfiants à Sainte-Perpétue-de-L’Islet

Les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de L’Islet ont procédé, le 27 mai dernier, à l’arrestation d’un homme de 39 ans de Sainte-Perpétue-de-L’Islet relativement à des accusations liées au trafic de stupéfiants. L’individu a été arrêté puis rencontré par les enquêteurs avant d’être remis en liberté en attendant la suite des procédures judiciaires.

Dans le cadre de cette opération, les policiers ont également mené une perquisition à la résidence du suspect ainsi que dans son véhicule. Plusieurs items liés au trafic de drogues ont été saisis sur place. Parmi les éléments retrouvés figurent près de 8000 comprimés de métamphétamines, un peu plus de 10 grammes de métamphétamine en cristaux, près de 10 grammes de cannabis séché ainsi qu’un peu plus de 10 grammes de champignons contenant de la psilocybine.

Les policiers ont aussi mis la main sur une vingtaine de médicaments d’ordonnance. Cinq téléphones cellulaires, une balance, un document ainsi qu’une arme à air comprimé ont aussi été saisis. Cette intervention a été rendue possible grâce à des informations fournies par le public.