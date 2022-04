À la suite d’informations transmises à la Chambre de commerce Kamoursaka-L’Islet (CCKL) concernant le fait que la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) sollicitait des membres de la MRC de L’Islet, les deux Chambres désirent remettre les pendules à l’heure sur leurs relations communes.

En effet, lors d’une discussion en présentiel sur le sujet avec les deux présidents et les deux directrices générales respectives, le 8 avril dernier, il a semblé évident que les deux chambres de commerce ne sont aucunement en mode « compétition ». En discutant de la situation, il est apparu clair qu’aucun mandat de l’exécutif ou de la direction actuelle de la CCIM n’a été donné afin de poursuivre une campagne de recrutement de membres visée exclusivement sur la MRC de L’Islet, de même qu’aucune intention similaire n’a été posée par la CCKL pour le territoire de Montmagny.

Cela dit, les deux chambres de commerce sont ravies de travailler ensemble en tant que partenaire d’importance pour leurs entreprises communes. Le domaine des affaires est à dépasser les barrières du territoire et chaque chambre est plus que ravie de recevoir dans leurs membres des entreprises installées physiquement dans un autre secteur, mais qui brille dans leur région.

Avec l’arrivée de deux jeunes entrepreneures à la tête des deux Chambres de commerce, le moment n’est plus aux vieilles guerres de clocher qui ne sont plus d’actualité et qui nuisent au bon développement de la région. Il est grand temps de mettre ces vieilles façons de penser loin derrière nous et de travailler ensemble.

« Nous avons une chance inouïe pour la CCIM d’avoir à proximité une autre chambre autant impliquée auprès de ses membres et qui désire plus que tout travailler en équipe afin de faire prévaloir les dossiers les plus importants à nos membres. La CCKL et la CCIM partagent des membres d’importance et nous sommes enchantés que ces entreprises nous fassent mutuellement confiance pour les représenter », indique la présidente de la CCIM, Mme Alexandra Lemieux.

« Collaborer avec les autres Chambres de commerce est un naturel pour la CCKL. Il faut garder en tête que les Chambres sont là pour défendre l’intérêt de leurs membres et que nous partageons des enjeux similaires qui ne sont pas limités à un seul territoire. Rien n’est plus naturel que d’échanger et de partager nos idées avec la CCIM. Cette collaboration est au bénéfice de toute la communauté d’affaire de la Côte-du-Sud, car Alexandra et moi sommes deux jeunes à la présidence d’une chambre et nous sommes fiers de faire rayonner nos organisations, avec nos CA et la direction générale », ajoute M. Gabriel Hudon, président de la CCKL.

En conclusion, la CCIM et la CCKL désirent indiquer à leurs membres ainsi qu’à la population générale que bien qu’il y ait depuis plusieurs années une mentalité de compétition entre les deux MRC, rien n’est plus faux en ce qui concerne les deux chambres qui partagent non seulement des combats communs, mais qui visent principalement le bien de leurs membres et de les représenter comme il se doit. Les deux chambres de commerce font partie de l’Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches (ACCCA) et participent activement avec les autres chambres du secteur à développer sur les dossiers prioritaires.

Même si aucun projet de fusion n’est sur la table, les deux Chambres comptent bien regarder la possibilité d’organiser des événements communs dans un avenir rapproché. « Une belle et harmonieuse relation a débuté officiellement depuis quelque temps avec la CCKL et notre Chambre est plus que contente de voir que nos deux organismes s’entendent aussi bien. Nous sommes là pour le bien de nos entreprises, car rien de bien ne peut sortir d’une compétition entre deux organismes qui visent les mêmes objectifs. Il est dommage de voir que souvent les sources de conflits semblent venir de l’extérieur, et non de nos chambres respectives, et nous tenons à clarifier publiquement ce point afin d’avancer sur la bonne voie », termine Mme Lemieux.