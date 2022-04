Une nouvelle image et de nouveaux outils pour promouvoir le Bas-Saint-Laurent

« Tout ça. Pour toi. », voilà le slogan qui sera dorénavant déployé dans le cadre d’une stratégie promotionnelle visant à susciter l’établissement de nouvelles personnes en territoire bas-laurentien.

Le Collectif régional de développement, dans le cadre de son mandat en attractivité régionale, dévoile cette nouvelle image de marque à quelques jours de la participation d’une délégation du Bas-Saint-Laurent au Salon de l’emploi et de la formation continue à Montréal.

Cette image et la stratégie promotionnelle sont le fruit des travaux d’un comité régional composé de responsables en attractivité des huit territoires de MRC de la région et de représentantes de Place aux jeunes Bas-Saint-Laurent. Le slogan « Tout ça. Pour toi. » exprime les nombreuses possibilités qu’offre le Bas-Saint-Laurent comme milieu de vie, que ce soit pour le travail, la vie de famille, les études, les loisirs.

La plateforme web bas-saint-laurent.org a été entièrement renouvelée pour mettre en évidence les opportunités professionnelles et les ressources dédiées à l’accompagnement des migrants potentiels et des nouveaux arrivants. Ces équipes d’accueil sont présentes dans chacun des territoires de MRC. Quant au répertoire d’emplois, il est lié à celui de Québec emploi du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, procurant ainsi une offre à jour et facile à consulter.

Divers outils et actions de communication sont mis en œuvre, dont une présence active sur les réseaux sociaux et la participation à des salons et événements de recrutement. Une délégation de la région sera également présente au Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec prévu à Montréal en mai prochain. S’ajouteront au cours de l’année des campagnes publicitaires sur différents environnements numériques auprès de segments de population demeurant à l’extérieur de la région.

Ce sont les MRC, qui déploient elles-mêmes une stratégie d’attractivité territoriale, qui ont confié au CRD le mandat de développer une démarche d’attractivité régionale concertée. « L’objectif est d’appuyer nos efforts avec des campagnes qui permettront aux gens de l’extérieur de voir les opportunités offertes sur le territoire et d’imaginer leur futur dans notre région. Bien que nous ayons d’importants défis sur lesquels nous travaillons, notamment en termes d’habitation, la région doit développer et maintenir sa présence au Québec aux côtés des autres. C’est une question de notoriété en soutien aux entreprises d’ici à la recherche de talents ou d’investissements », souligne le président du CRD et préfet de la MRC des Basques, M. Bertin Denis.

L’identité visuelle reflète les différents environnements naturels qui façonnent le territoire. Alors que les formes dessinées à la main évoquent la nature à l’état brut, la ligne au centre illustre l’urbanité qui côtoie la ruralité. Les couleurs choisies représentent la région avec sa verdure à perte de vue se mariant au bleu du fleuve, sa signature. L’image de marque a été conçue par l’entreprise louperivoise Tchin Tactic alors que la plateforme web a été réalisée par l’entreprise Kaléidos, à Matane. D’autres entreprises ont contribué ou participent actuellement à la stratégie promotionnelle : le photographe Jean-Christophe Lemay, Complice numérique à Amqui, Cube noir à Matane, Triango, l’Agence G et l’Agence Ambassade à Rimouski, ainsi que BASE 132 à La Pocatière.

Source : Collectif régional de développement