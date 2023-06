Inauguration des nouvelles installations au moulin de la Seigneurie

Lors d’une journée familiale en présence de nombreux dignitaires et partenaires, la présidente et le directeur général de la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies ont inauguré la nouvelle ligne de production de farine au moulin. Cet investissement de près de 200 000 $ contribuera à assurer la pérennité du patrimoine matériel et immatériel.

La présidente du conseil d’administration nouvellement élue, Mme Maële Savard, a remercié les partenaires financiers qui ont contribué à la réalisation du projet. Il a été financé à 60 % par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et appuyé par la MRC de L’Islet et le Centre d’aide aux entreprises de Montmagny-L’Islet.

Mme Savard a insisté sur le fait que ces améliorations étaient nécessaires afin de permettre à la Corporation d’assurer sa mission et garantir une relève au meunier dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre. Cet investissement améliorera ainsi les conditions de travail du meunier tout en préservant le volet patrimonial et d’interprétation du moulin.

L’ajout des nouveaux équipements porte principalement sur trois aspects : le transport, le contrôle de la qualité et l’ensachage.

Haut lieu du tourisme en Chaudière-Appalaches, la Seigneurie des Aulnaies et son moulin banal offrent une expérience historique sans pareille. Rappelons que le premier moulin a été construit en 1738, sous le régime français. Depuis cette époque, la roue à godets a été reconstruite à trois reprises, dont l’an dernier.

Cette roue à godets met en action, par la force de l’eau, la meule de pierre. Elle sert à la production de farine artisanale permettant ainsi, en plus de présenter l’histoire de notre région, de produire un produit de très grande qualité.

« En 2020, les premières démarches ont été entreprises auprès de Christophe Barreau, expert français en minoterie et réputé pour ses services-conseils. Il est le grand manitou qui a conçu sur mesure et fait fabriquer en Turquie les équipements d’aspiration, de tamisage et d’ensachage de la farine. C’est grâce à son expertise et à ses collaborateurs au Québec que le projet est une réussite », affirme André Anglehart, directeur général de la Seigneurie des Aulnaies.

Christophe Barreau, s’est déplacé spécialement pour l’inauguration des nouvelles installations. Il a partagé son expérience avec le public qui a pu exceptionnellement visiter les nouvelles installations. Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, ainsi que Anne Caron, préfète de la MRC de L’Islet, étaient tous deux présents pour parler de l’importance de ces nouvelles installations et de leur implication dans le projet.

« Nous avons une programmation estivale extraordinaire qui offre une gamme d’activités pour petits et grands. Notre boutique regorge de produits artisanaux de qualité, et notre cadre est à couper le souffle. Venir à la Seigneurie des Aulnaies, c’est vivre un beau moment rempli d’émotions, conclut André Anglehart.

Source : Seigneurie des Aulnaies