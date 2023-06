En Côte-du-Sud, les producteurs de bois prennent leur avenir en main

Le 30 mai était jour d’assemblée générale pour les producteurs de bois de la Côte-du-Sud (SPBCS) alors que près de 200 personnes étaient présentes à ce rendez-vous annuel tenu au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

En plus de l’adoption du rapport des activités et des états financiers de l’année 2022, les producteurs forestiers ont fait le point sur l’état d’avancement des pourparlers avec les acheteurs, en vue de la signature d’une éventuelle Convention sur la mise en marché du bois de sciage et déroulage.

Ce projet de convention vise, entre autres : la transparence et l’équité au regard des prix aux producteurs; des prix de référence par produit/longueur/essence; des prix identiques pour tous et une formule d’ajustement du prix basé sur l’évolution des marchés.

Contrer les pressions

Plusieurs facteurs sont susceptibles d’exercer des pressions sur les producteurs au cours des prochaines années.

Du moins, c’est ce qui ressort des plus récentes données économiques présentées lors de l’AGA. Parmi ces facteurs, mentionnons : l’achat de Bois de Sciage Lafontaine par Groupe Lebel qui fera en sorte que 133 000 m3 de bois, auparavant transformés à Sainte-Perpétue, seront redirigés vers d’autres usines; le degré de maturité très avancé de près de 70 % des essences résineuses dans la forêt des Appalaches qui pourrait faire doubler la possibilité de coupe, laquelle passerait de 400 000 à 855 000 m3.

« À eux seuls, ces deux facteurs exerceront de fortes pressions sur les producteurs en forêt privée de notre région, d’où l’importance de se doter d’une réelle capacité de négociation pour le futur. Ça, je crois que nos membres l’ont bien compris », indique Pierre Lemieux, président du SPBCS.

Élections

Le SPBCS est administré par un conseil composé de sept représentants, tous élus pour des mandats de trois ans dans chacun des secteurs que compte le territoire forestier de la Côte-du-Sud.

Cette année, le mandat de trois administrateurs, dont le président, M. Pierre Lemieux, venait à échéance. Ces derniers, Daniel Anctil pour Kamouraska 1, Épiphane Caron dans L’Islet B et Pierre Lemieux dans Montmagny A, ont tous été réélus, le premier par acclamation et les deux autres à la très forte majorité des voix.

« Pour moi, les résultats de ces élections témoignent d’une certaine reconnaissance de la part des producteurs envers le travail que les représentants du Syndicat ont accompli dans le dossier de la mise en marché collective du bois de sciage et déroulage ces derniers mois. Cet appui nous motive plus que jamais à redoubler d’efforts pour que ce projet obtienne l’aval de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec », mentionne M. Lemieux, au sortir de la rencontre.

À cet égard, rappelons qu’un sondage mené auprès des producteurs en novembre 2022 révélait que plus de 80 % des producteurs forestiers sur le territoire étaient d’accord pour que le « SPBCS, par une agence de vente, négocie avec les usines le prix du bois de sciage pour l’ensemble des producteurs ».

Source : Syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud