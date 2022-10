Inauguration d’un espace détente au CLSC de Saint-Pamphile

Un splendide aménagement extérieur avec abri de jardin a été inauguré au CLSC de Saint-Pamphile afin de mieux accueillir les usagers. Ce projet a vu le jour grâce à l’appui de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet et du Défi vélo Pierre Daigle.

L’initiative répond ainsi à un besoin exprimé par le personnel du Centre de jour qui souhaitait offrir aux aînés qui le fréquentent un espace de détente agréable, sécuritaire et répondant à leurs besoins. La Fondation a déboursé 38 000 $ pour cet aménagement, incluant une contribution importante de 28 000 $ du Défi vélo Pierre Daigle.

Le Centre de jour accueille des personnes vivant à domicile qui proviennent des municipalités de L’Islet-Sud et dont les activités sont parfois limitées. Ce bel espace leur offrira un lieu de rencontre et de détente agréable et stimulant.