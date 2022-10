Le Club Lions de La Pocatière tend la main à la Fondation André-Côté

Le Club Lions de La Pocatière tiendra son 31e souper bistrotronomique le 19 novembre prochain au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ce dernier a pour but de recueillir des fonds afin de soutenir financièrement les plus démunis, les jeunes et les personnes touchées par la maladie. Pour cette édition, les membres du Club Lions de La Pocatière tenaient à s’impliquer auprès de la Fondation André-Côté, une cause qui les touche particulièrement. Les profits générés de cet événement seront répartis équitablement entre les deux œuvres. Les billets seront en vente prochainement sur le site web de la Fondation André-Côté et auprès des membres Lions.

André Côté, connu par plusieurs personnes dans le milieu kamouraskois, s’est impliqué entre autres auprès du Club Lions de La Pocatière des années 2000 à 2006. Ce dernier a été président en 2004-2005. Voulant aider ses pairs et apporter du réconfort aux démunis, au secteur jeunesse et aux personnes atteintes de maladies, André a été un membre actif et son implication a fait une différence dans l’histoire du Club Lions de La Pocatière.

Cette année, l’événement est présidé par Mme Natalie Richard, sommelière, animatrice, auteure des livres Routes des vins dans le monde et Routes des vins en Amérique du Nord, et chroniqueuse vin pour Le Soleil. Membre Lions depuis peu, elle souhaite s’impliquer davantage en mettant de l’avant l’œuvre poursuivie par le Club Lions de La Pocatière ainsi que celle de la Fondation André-Côté. « La santé est notre plus grande richesse. Il suffit de la perdre quelques instants pour s’en rendre compte, et réaliser la valeur inestimable de toute forme de soutien durant l’épreuve de la maladie. Chaque geste compte et des services comme ceux qu’offre la Fondation André-Côté font toute la différence pour le mieux-être des gens et des familles qui doivent relever ces défis. »

Source : Club Lions