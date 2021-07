Incendie à Rivière-Ouelle : La Régie Kam-Ouest a tiré des leçons

Un an après le feu de tourbe et de forêt aux Tourbières Lambert de Rivière-Ouelle, des agriculteurs de Saint-Denis-De La Bouteillerie veulent s’assurer que des leçons ont été tirées de cette tragédie afin qu’un autre feu de cette ampleur ne se reproduise . Le directeur de la Régie intermunicipale en protection incendie du Kamouraska-Ouest Christian Gagnon a tenu à les rassurer.

Un important débriefing tenu à la suite du feu a permis d’établir un plan de prévention et d’intervention qui a été travaillé durant six à sept mois en collaboration avec Tourbières Lambert. Différents scénarios ont été préparés en fonction des conditions météorologiques possibles.

« 38 des 42 pompiers qui ont participé à l’intervention étaient présents, tous les membres du conseil d’administration de la Régie également, ainsi que les cinq maires des municipalités (Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme, Saint-Gabriel-Lalemant, Mont-Carmel et Saint-Denis-De La Bouteillerie). Tout le monde a eu le droit de parole et les choses qui ont accroché lors de l’intervention ont toutes été soulevées », assure le directeur.

Quant aux autres ressources, le plan prévoit leur mobilisation plus rapidement. Christian Gagnon cite ici les pompiers des autres casernes du Kamouraska, les policiers de la Sûreté du Québec, les paramédics et la SOPFEU. Les procédures d’évacuation seraient aussi mises en œuvre plus rapidement et la cellule de crise de la sécurité civile serait déployée beaucoup plus vite.