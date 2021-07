Distanciation : Terminé le 2 mètres, on passe au 1 mètre

La nouvelle règle du « un mètre » est applicable pour les activités intérieures comme extérieures, sauf pour des activités de chant et pour la pratique d’exercices à intensité élevée dans les gyms, où le « deux mètres » demeure. Le port du couvre-visage demeure obligatoire dans les lieux publics.

Pour ce qui est des commerces justement, il n’y a plus de restrictions de capacités, mais les commerçants doivent s’assurer de pouvoir maintenir la distanciation de un mètre entre les personnes de différentes résidences.

Pour ce qui est des sports, les spectateurs qui sont assis à des places fixes peuvent être plus nombreux par plateau, soit 50 à l’intérieur et 100 à l’extérieur.

On rappelle aussi que les personnes adéquatement vaccinées n’ont plus à suivre les recommandations sur la distanciation et le port du couvre-visage lors de rassemblements dans les domiciles privés.