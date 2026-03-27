Incendie au Domaine des Pivoines

Le Domaine des Pivoines de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, une résidence pour personnes âgées autonome, a été le théâtre d’un incendie qui a fait plus de peur que de mal. Le feu a éclaté tôt vendredi matin.

Selon nos informations, une trentaine de pompiers ont participé à l’opération. la caserne étant situé à proximité, le feu a pu être maîtrisé rapidement. Le plan d’évacuation a été rapidement mis en œuvre et personne n’a été blessé. L’électricité a été coupée, provoquant une panne dans des résidences de municipalités environnantes. Les causes ne sont pas connues, mais l’hypothèse d’un événement criminel est écartée.