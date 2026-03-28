Mélissa Bédard sur scène pour Je collationne

La chanteuse Mélissa Bédard présentera son spectacle Ma vérité à la cathédrale Sainte-Anne à La Pocatière le samedi 23 mai à 20 h. L’événement est organisé au profit du programme Je collationne, et proposera un mélange de chansons de son nouvel album et d’autres succès du répertoire francophones.

Même si le spectacle a lieu à la cathédrale, celui-ci ne s’inscrit pas dans le calendrier des célébrations du 75e anniversaire du diocèse, ce que l’article publié la semaine dernière a pu laisser croire. L’organisation de Je collationne n’est pas associé aux activités du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Les billets sont en vente dès maintenant via la plate-forme Zeffy. La totalité des montants amassés servira à l’achat de collations pour le programme Je collationne dans plusieurs écoles de la région. Le spectacle contribue donc directement au développement du programme dans plusieurs écoles primaires, faisant une réelle différence pour les enfants.