La Ville de Saint-Pascal souhaite informer les citoyens d’un incident de cybersécurité survenu le 10 novembre dernier.

Dès la détection de l’incident, la Ville a fait appel à des services d’experts spécialisés en cybersécurité, et à des conseillers juridiques externes auxquels elle a accès par l’entremise d’un programme de l’Union des municipalités du Québec.

Les mesures de réponse à l’incident ont été mises en œuvre rapidement aux fins de sécuriser les systèmes, d’analyser l’incident, et de rétablir les services de façon sécuritaire. Les autorités policières ont été informées. L’investigation est toujours en cours afin d’établir la chronologie des événements, et de déterminer l’origine ainsi que la portée de l’incident.

L’incident a occasionné des impacts mineurs sur les activités et les services de la Ville. La disponibilité des systèmes a depuis été rétablie, et les services municipaux sont offerts normalement.

À ce stade de l’enquête, les informations dont dispose la Ville n’indiquent pas qu’une fuite de données soit survenue. Par mesure de prudence, on invite les citoyens à demeurer vigilants à l’égard de toute communication inhabituelle qui semble provenir de la Ville, et à lui signaler toute communication suspecte.

En cas de doute, les citoyens sont invités à en vérifier l’authenticité auprès de la Ville en utilisant les coordonnées publiées sur son site web officiel, plutôt que celles figurant dans le message reçu.

La Ville de Saint-Pascal tiendra les citoyens informés de l’évolution de la situation par l’entremise de ses outils de communication habituels. La Ville comprend que cette situation puisse susciter des questions. Toutefois, étant donné l’enquête en cours, aucune précision supplémentaire ne sera communiquée à ce stade-ci.

La Ville remercie les citoyens de leur compréhension et de leur collaboration. La sécurité de ses infrastructures et la qualité des services offerts à la population demeurent au cœur de ses priorités.

Source : Emilie Poulin, directrice générale, Ville de Saint-Pascal