Les travaux de réfection de la piscine du Cégep de La Pocatière, qui ont débuté cet été, avancent comme prévu. Selon l’organisation, la phase de démolition devrait être complétée d’ici quelques semaines.

« L’essentiel des travaux réalisés jusqu’à maintenant a porté sur la démolition. Tout ce qui se trouvait dans le fond de la piscine a été retiré, de même que le revêtement de béton au niveau D2 et au niveau de la piscine », note Frédéric Busseau du service des Communications, précisant que certains matériaux ont également été enlevés dans le cadre de cette étape.

« Les travaux de plomberie, de chauffage et de ventilation sont en cours. Comme dans tout chantier de cette envergure, nous avons rencontré quelques problèmes, mais rien qui sorte de l’ordinaire pour ce type de projet. Actuellement, tout va bien. Nous respectons les budgets, et l’échéancier tient toujours la route, avec une fin des travaux prévue pour mai-juin 2028 », conclut-il.

Fermée depuis 2023, la piscine du Cégep de La Pocatière connaîtra une nouvelle vie grâce à ce projet de 14,8 millions $. Le comité citoyen Sauvons notre piscine a permis d’amasser plus de 1 million $.