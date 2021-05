Industrie touristique : Le personnel se fait rare

Pour le président de la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet, lui-même propriétaire d’un resto-bar, l’enjeu est réel, plus que jamais. « Les touristes s’en viennent prochainement et on repart de zéro », indiquait Vincent Bérubé.

« On a de gros défis qui s’en viennent, il va falloir se croiser les doigts. Il faut miser sur nos atouts, la tranquillité de rester en région, tout est accessible sans trafic, la proximité de la nature et nos magnifiques paysages », ajoute-t-il.

Au Kamouraska, l’agente en tourisme et aux communications chez Promotion Kamouraska Yvonne Tremblay entrevoit déjà que ce sera plus problématique qu’à l’habitude. « Habituellement, on reçoit un certain nombre de candidatures pour les bureaux d’information touristique et on recommande certains candidats à des attraits touristiques. Cette année, nous n’avons personne à référer, nous serons justes seulement de notre côté », soulignait-elle.