Co-éco reçoit l’attestation élite pour la saine gestion de ses matières résiduelles

Dans le cadre d’un gala virtuel organisé le 18 mai par RECYC-QUÉBEC, Co-éco a reçu une attestation au niveau Élite, le plus haut niveau de reconnaissance décerné par la Société québécoise de récupération et de recyclage.

Ajoutons que les Érablières des Alleghanys Maple Farm Inc de Saint-Pacôme ont reçu, comme Co-éco, l’attestation Élite. Pour mériter cette attestation, une organisation doit avoir une gestion exemplaire de ses matières résiduelles, assurer l’implantation de mesures de performance innovantes et réussir la réalisation de mesures obligatoires afin d’atteindre un pointage de 90 % dans la grille de calcul de performance.

C’est Mme Ophélie Deschamps Lévesque, conseillère en gestion environnementale pour Co-éco, qui a porté avec brio le dossier de candidature présenté à RECYC-QUÉBEC. « Merci à RECYC-QUÉBEC pour l’organisation de cet évènement. Notre organisation œuvre pour améliorer la gestion des matières résiduelles et l’environnement en général avec les municipalités, les entreprises, les organisations. On s’efforce d’être des leaders et de montrer l’exemple, c’est pourquoi notre équipe reçoit la certification élite avec beaucoup de joie et de fierté, » a indiqué celle qui s’est assuré que ses collègues respectent les meilleurs standards possibles dans la gestion de leurs matières résiduelles.