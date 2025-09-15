Industries Desjardins : Agrandissement à Saint-Alexandre et percée vers les États-Unis

Les Industries Desjardins de Saint-Alexandre-de-Kamouraska franchissent une nouvelle étape de leur développement. Un projet majeur d’agrandissement de leur usine, et le lancement d’un réservoir breveté qui pourrait ouvrir les portes du marché des États-Unis font que l’entreprise a le vent dans les voiles.

Devant une demande grandissante pour des réservoirs de plus en plus volumineux, l’entreprise investit 5 millions $ afin de doter ses installations d’un nouveau bâtiment de 100 pieds sur 160 pieds. L’agrandissement comprendra des chambres à sable et à peinture de grande dimension, ainsi que de nouveaux postes de soudage capables d’accueillir des pièces imposantes.

« Nos installations actuelles de Saint-André-de-Kamouraska limitaient la grosseur des réservoirs que nous pouvions fabriquer. La demande, tant dans le secteur pétrolier qu’alimentaire en vrac, nous pousse à aller plus loin », explique Éric Beaulieu, directeur du marketing.

L’entreprise, traditionnellement forte dans le domaine pétrolier, a commencé à recevoir des sollicitations du secteur alimentaire. « Depuis l’an passé, on travaille avec un client en alimentation en vrac. On parle de silos de 12 pieds de diamètre par 70 pieds de long, utilisés pour le sucre, la farine ou encore des granules de plastique et de caoutchouc. Ce sont de très grosses pièces », précise M. Beaulieu.

Le chantier permettra d’abord la création de cinq nouveaux postes : un peintre, un sableur et quelques soudeurs. « Mais il est clair que le nombre d’employés augmentera au fil du temps », ajoute le directeur. L’objectif est d’ériger le bâtiment avant l’hiver, afin d’y réaliser la finition intérieure durant la saison froide, et de compléter l’extérieur au printemps.

Un réservoir unique pour conquérir l’Amérique

Parallèlement, les Industries Desjardins misent sur l’innovation pour se démarquer. L’entreprise a conçu et breveté un nouveau réservoir destiné aux produits pétroliers, dont les caractéristiques sont uniques. Rien de tel n’existe sur le marché.

« Sa particularité, c’est qu’il s’installe dans la boîte du camion, mais en dessous de la toile. L’équipement est approuvé par Transport Canada, ce qui permet de transporter n’importe quel liquide inflammable en toute sécurité », explique le directeur du marketing.

Contrairement aux modèles traditionnels, où la pompe et le boyau dépassent du camion, ce nouveau réservoir intègre des compartiments spécifiques, incluant un espace pour le boyau et un modèle avec doseur. « C’est un concept unique, et c’est pourquoi on a fait breveter le produit dans son ensemble. On veut en faire profiter le Canada, et surtout développer le marché américain », ajoute M. Beaulieu.

Les certifications canadiennes et états-uniennes déjà obtenues constituent un avantage stratégique. « Aux États-Unis, le timing est bon pour nous, même avec les incertitudes commerciales. Comme on n’avait pas encore pénétré ce marché, on peut entrer directement avec cette réalité-là et s’adapter aux nouvelles conditions », conclut-il.

Avec cet agrandissement et ce produit de niche, Les Industries Desjardins confirment leur volonté d’assurer une croissance soutenue en consolidant leur présence à l’est du Canada, et en visant une percée significative au sud de la frontière.