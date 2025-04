Ingrid St-Pierre, Avec pas d’casque et Christine Beaulieu à l’affiche du Festival Archipel 2025

Le Centre d’art de Kamouraska a récemment levé le voile sur la programmation de la troisième édition du Festival Archipel, un événement d’arts vivants qui prend racine dans le patrimoine bâti et paysager du Kamouraska. Du 11 au 13 juillet, près de 60 artistes — dont une majorité provenant du Bas-Saint-Laurent — investiront les scènes de Kamouraska, de Saint-Pascal et de Saint-Pacôme avec une offre artistique éclectique.

Parmi les têtes d’affiche, Ingrid St-Pierre, Avec pas d’casque et Christine Beaulieu partageront l’affiche avec des artistes en musique, danse contemporaine, théâtre, cirque, poésie, art clownesque et arts visuels. « Le festival ARCHIPEL, un événement haut en couleur, fait rayonner le Kamouraska à travers son patrimoine bâti. J’invite la communauté à venir vibrer au rythme des découvertes artistiques et des échanges culturels que cet événement unique nous offre », déclare Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal.

Trois jours de programmation

Le coup d’envoi sera donné le vendredi 11 juillet à Kamouraska, avec un apéro festif autour du Centre d’art rassemblant percussions extérieures, danse contemporaine (Fleuve | Espace danse), DJ set (DJ Philomène), camions de bouffe de rue et bar. En soirée, l’église Saint-Louis-de-Kamouraska accueillera Ingrid St-Pierre pour un concert intimiste présenté par Vidéotron.

Le samedi 12 juillet, le festival se transporte à Saint-Pascal, où la Place de l’Expo sera le théâtre d’une journée familiale ponctuée de spectacles et d’ateliers interactifs. Cirque, hula-hoop, clowns, musique et animations pour petits et grands s’enchaîneront jusqu’à un apéro musical animé par Kourage (Benoît Ouellet) et DJ DORO. La journée se conclura par un spectacle intimiste du groupe Avec pas d’casque, présenté par Fou du cochon.

Le dimanche 13 juillet, le festival se déplace vers Saint-Pacôme et son belvédère de la Croix, perché au sommet de l’ancienne station de ski, pour une ultime journée tout en hauteur. Le public y découvrira le théâtre documentaire de Christine Beaulieu (Les saumons de la Mitis, présenté par Desjardins), les compositions néoclassiques de William Guay et son orchestre à cordes, et le slam vibrant de Louis Lahaye Roy, dans un décor à couper le souffle surplombant le fleuve.

« Le festival ARCHIPEL permet à la population du Kamouraska de partager une expérience collective qui contribue à rapprocher la communauté tout en générant des retombées économiques pour la région », a souligné la ministre du Tourisme Caroline Proulx.

Un festival ancré dans la communauté

Présenté par le CN, le Festival Archipel est soutenu par une solide coalition de partenaires régionaux et provinciaux, incluant le Conseil des arts et des lettres du Québec, Tourisme Bas-Saint-Laurent, la MRC de Kamouraska, Desjardins, Fou du cochon, Vidéotron, ainsi que plusieurs municipalités et entreprises locales.

« Nous sommes fiers de joindre nos couleurs à celle du festival ARCHIPEL pour une année de plus. Ce festival est désormais un incontournable au Kamouraska, et même au Québec. C’est un rendez-vous ! », conclut Christiane Castonguay, directrice générale de la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska.

Les passeports pour les trois jours ainsi que les billets à l’unité sont disponibles dès maintenant sur le site officiel : www.festivalarchipel.ca.