La Côte-du-Sud des photographes, première partie

Les villages de la Côte-du-Sud sont fréquentés par les photographes depuis plus de 150 ans. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, ces visiteurs nous ont laissé un héritage qui témoigne de la vie quotidienne des habitants, mais plus encore.

L’un des premiers photographes professionnels à se rendre dans la région est le montréalais Alexander Henderson. On lui connaît un coucher de soleil pris à Kamouraska à la fin des 1860. Ses œuvres d’une qualité exceptionnelle font de temps à autre l’objet d’expositions au Musée McCord à Montréal. Un autre photographe montréalais, William Notman, nous permet de découvrir Kamouraska en été dans les années 1910.

D’autres vont l’imiter. Bien connu à Québec, Fred C Wurtele visite Rivière-Ouelle presque chaque année entre 1886 et 1891. Il nous a laissé de très belles prises de vue des abords du fleuve, du quai et du village. Elles sont conservées au centre de BAnQ à Québec. L’important photographe de Québec Joseph-Ernest Livernois se rend également à Kamouraska pour croquer des paysages.

D’autres personnalités se rendent sur la Côte-du-Sud pour des raisons professionnelles ou scientifiques. Lors de sa visite à Saint-Denis-de-Kamouraska, l’anthropologue Horace Miner en profite pour photographier des maisons et les activités quotidiennes des habitants. Ses travaux de recherche sur la société locale lui permettent ainsi de publier une monographie. Le fonds photographique de ce chercheur est conservé aux Archives de la Côte-du-Sud à La Pocatière.

Durant les années 1940, Gérard Morisset procède à l’inventaire des œuvres d’art du Québec. Sur la Côte-du-Sud, il ne chôme pas ; la région est riche en patrimoine. Son inventaire comprend un important corpus photographique représentant entre autres les maisons patrimoniales et les églises. Enfin, on doit souligner le passage de la photojournaliste américaine Lida Moser (1920-2014) à Beaumont, L’Islet et Saint-Jean-Port-Joli. Accompagnée de Paul Gouin, conseiller culturel du premier ministre, et de l’ethnologue Luc Lacoursière, elle se rend jusqu’en Gaspésie. Elle nous a laissé des œuvres exceptionnelles représentant le miniaturiste de L’Islet Eugène Leclerc, les sculpteurs Médard, Jean-Julien et André Bourgault et Adalbert Thibault. On peut les admirer dans la collection numérique de BAnQ.