Innovation Montmagny-L’Islet 2026 : L’intelligence artificielle industrielle sera au cœur du rendez-vous

La MRC de Montmagny et la MRC de L’Islet annoncent la tenue de la deuxième édition du Rendez-vous Innovation Montmagny-L’Islet.

Organisé en collaboration avec un comité de partenaires composé du Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet, de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet, de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny, ainsi que de Chaudière-Appalaches économique, l’événement vise à rassembler les entreprises manufacturières du territoire autour des enjeux d’innovation, de performance et de compétitivité. Le rendez-vous est fixé au mercredi 13 mai prochain, dès 8 h, à l’Espace citoyen de Montmagny. Cet événement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

L’intelligence artificielle en entreprise

Présenté sous la forme d’une demi-journée avec petit-déjeuner, cet événement portera cette année sur le thème de l’intelligence artificielle en entreprise. Les participants auront l’occasion d’explorer comment les technologies d’intelligence artificielle peuvent soutenir la performance, l’innovation et la compétitivité des entreprises manufacturières. Au programme de cette matinée : un panel réunissant des intervenants du milieu industriel, des présentations éclair mettant en lumière des applications concrètes de l’intelligence artificielle en entreprise, ainsi qu’une portion formation offrant aux participants différents choix de thématiques liées aux technologies numériques et à l’IA.

Les participants auront également accès à des experts en intelligence artificielle industrielle qui présenteront des exemples d’utilisation, des pistes d’intégration, et des outils adaptés à la réalité des entreprises manufacturières.

« Dans un contexte où la transformation numérique s’accélère, ce rendez-vous vise à outiller les entreprises, favoriser le partage d’expériences, et encourager l’adoption de nouvelles technologies au sein du tissu économique local », ont déclaré conjointement les organisateurs.

Synergie

La tenue d’un tel rendez-vous repose sur la synergie entre les acteurs du développement économique de Montmagny-L’Islet. En unissant leurs expertises et leurs réseaux, les partenaires souhaitent ainsi offrir aux entreprises du territoire un accès privilégié à des contenus pertinents, à des experts reconnus, et à des occasions concrètes d’échanges.

Cette collaboration démontre la volonté commune de soutenir l’innovation, d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et de renforcer la compétitivité du secteur manufacturier régional.

Le personnel des entreprises manufacturières de Montmagny-L’Islet est donc invité à profiter de cette occasion unique pour s’informer, réseauter, et découvrir des solutions concrètes pour leurs activités. Les détails concernant la programmation complète et les inscriptions seront dévoilés prochainement.

Cette initiative est réalisée dans le cadre de l’Entente sectorielle en innovation et en transformation numérique. Les partenaires de cette entente sont le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Développement PME Chaudière-Appalaches, Chaudière-Appalaches économique, neuf MRC, la Ville de Lévis, les centres de services scolaires, les cégeps et les universités de la région.