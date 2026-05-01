L’entreprise Inno-3B passe aux mains de Premier Tech de Rivière-du-Loup. Celle-ci en a fait l’annonce récemment par voie de communiqué.

Inno-3B s’est démarquée par ses systèmes de culture verticale automatisés de légumes-feuilles et de micropousses. L’innovation avait même intéressé la NASA. Le vice-président, David Brault, avait participé à un atelier au Centre spatial Kennedy en Floride, en 2019, afin d’approfondir les connaissances sur la production en environnement fermé, notamment en vue d’installations dans l’espace ou sur la Lune.

Ces dernières années, Inno-3B était associée aux Jardins du clocher, propriétaire de l’église de Saint-Pacôme, pour un projet communautaire dans la bâtisse. Celui-ci visait à transformer le lieu patrimonial en un espace de production de légumes et de végétaux en agriculture verticale, dans un environnement contrôlé. La technologie développée par INNO-3B devait assurer des revenus aux Jardins du clocher, pour préserver le bâtiment qui serait alimenté par un chauffage naturel grâce à la chaleur générée par les activités de culture. Mais la production n’a jamais atteint un niveau suffisant pour assurer la viabilité du modèle économique.

La firme Mallette Syndics et gestionnaires annonçait en mars 2025 la vente publique des équipements et des actifs de l’entreprise, dont des modules de production, de la propriété intellectuelle, du mobilier spécialisé et des brevets technologiques. Personne ne s’était présenté le jour de la vente. Martin Breault mentionnait alors au Placoteux qu’une communication serait annoncée sous peu. C’est finalement Premier Tech qui a fait l’annonce, il a quelques jours.

Premier Tech Culture contrôlée

Soutenue par l’acquisition stratégique des actifs d’Inno-3B et d’Artechno, Premier Tech fait donc son entrée dans l’industrie en forte croissance de la culture verticale et de l’agriculture en environnement contrôlé, en lançant le nouveau Groupe d’affaires Premier Tech Culture contrôlée. La multinationale désire ainsi offrir à ses clients une solution complète et intégrée, et redéfinir l’industrie de l’agriculture en environnement contrôlé.

« Inno-3B, fabricant québécois de systèmes de culture verticale automatisés et modulaires, et Artechno, fabricant néerlandais de solutions de culture verticale et de systèmes de filtration et de désinfection de l’eau ainsi que d’irrigation, permettront de positionner Premier Tech pour offrir des solutions automatisées intégrées aux producteurs cherchant à déployer des solutions de culture verticale. Elles permettent également à Premier Tech Culture contrôlée de soutenir des projets à l’échelle internationale, avec un portfolio technologique répondant aux normes nord-américaines et européennes », lit-on dans le document émis par Premier Tech.

« La culture verticale, ou l’agriculture en environnement totalement contrôlé, représente une opportunité majeure pour répondre aux pressions environnementales, et aux défis auxquels fait face la chaîne d’approvisionnement alimentaire à l’échelle mondiale », déclare Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech. « Les changements climatiques, la croissance démographique, et la nécessité de développer des chaînes d’approvisionnement alimentaires plus locales et résilientes accentuent la forte demande pour des solutions novatrices. Premier Tech Culture contrôlée réunit l’ensemble de nos compétences, expertises et actifs pour offrir des solutions d’une manière que peu d’acteurs de l’industrie peuvent égaler. »

« Le parcours et la vision à long terme de Premier Tech en font le partenaire tout indiqué pour propulser l’innovation et la création de valeur dans l’agriculture en environnement contrôlé. C’est avec enthousiasme que nous allons collaborer afin d’accélérer ce que nous avons développé au fil des années », a déclaré Martin Brault, cofondateur d’Inno-3B. « Nous sommes heureux de rejoindre l’écosystème de Premier Tech, et de bâtir ensemble des fondations solides qui contribueront à l’avenir de cette industrie », a ajouté Art van Rijn, fondateur d’Artechno.

Solutions complètes

« En combinant ces technologies avec le leadership reconnu de Premier Tech en horticulture, automatisation, gestion des eaux usées, solutions biologiques et numériques, nous bénéficions d’un positionnement unique pour servir le marché du CEA. Cela nous permet d’accélérer l’innovation avec des méthodes de production durables qui réduisent l’utilisation d’eau, d’engrais chimiques et de pesticides », déclare Eric Diamond, leader de Premier Tech Culture contrôlée.

Premier Tech se déploie dans les domaines de l’horticulture, de l’agriculture, des technologies et des équipements d’emballage, des systèmes de traitement des eaux usées, des solutions numériques et des sciences de la vie. L’entreprise compte quelque 6000 employés dans 31 pays, et réalise des ventes de plus d’un milliard de dollars.