Intégration de l’Office du tourisme à la MRC

La MRC de L’Islet prend un tournant majeur, puisque le conseil a récemment officialisé l’intégration complète des mandats de l’Office du tourisme à la structure administrative de la MRC.

Cette décision permettra d’assurer la continuité des services d’accueil et de promotion touristique sur l’ensemble du territoire, tout en assurant la cohérence et la complémentarité des interventions en matière de développement, d’attractivité et de mise en valeur des richesses locales.

Elle vise également à renforcer les liens avec les acteurs touristiques — entreprises, attraits, municipalités et organisations du milieu — afin de créer une dynamique concertée et durable. Dans cette même perspective, la MRC mettra sur pied un comité-conseil touristique qui aura pour mandat d’orienter les actions stratégiques, et de stimuler la concertation régionale.