Les Gaulois signent une saison historique

Cette année restera gravée dans la mémoire sportive de La Pocatière. Les Gaulois de l’ITAQ et du Cégep de La Pocatière ont réalisé une saison exceptionnelle, marquée par une séquence impressionnante de dix victoires consécutives, un titre de champions de la section Nord-Est, et surtout, une première présence au Bol d’or en 49 ans. Une page d’histoire, tout simplement, pour ce programme ancré dans la fierté locale, et dans un esprit de communauté qui dépasse largement les lignes du terrain.

Après avoir complété une saison régulière quasi parfaite, et disputé deux matchs éliminatoires devant leurs partisans à domicile, les Gaulois se sont rendus jusqu’à Trois-Rivières pour la grande finale de la division 3. Le duel ultime s’est conclu par une défaite face aux Griffons du Cégep de l’Outaouais, mais l’intensité du match a confirmé l’ampleur du chemin parcouru. La rencontre, jouée à un rythme soutenu et avec une robustesse bien sentie, a été reconnue parmi les finales les plus relevées de la fin de semaine, autant pour le niveau technique que pour l’ambiance survoltée dans les estrades.

L’une des figures marquantes de cette saison est le porteur de ballon Samuel Roy, désigné joueur par excellence du match grâce à une performance de 100 verges au sol en plus d’un touché. Plusieurs autres athlètes se sont également distingués, contribuant à forger cette identité combative qui a caractérisé l’équipe tout au long de l’automne.

« Cette saison fut remarquable. Bien que nous ayons connu beaucoup de succès, nos étudiants-athlètes ont quand même fait face à de nombreux défis tout au long de la saison. Par exemple, ils ont réussi à obtenir des victoires à l’arraché, prouvant qu’il est possible d’obtenir de superbes résultats en approchant le sport, comme la vie, avec fierté et résilience », mentionne Charles Belley, adjoint à l’entraîneur-chef et coordonnateur défensif.

Le public a joué un rôle majeur dans cette épopée. Match après match, les estrades de La Pocatière ont vibré d’un enthousiasme singulier. Considérés comme « les meilleurs supporteurs du football collégial québécois », plusieurs d’entre eux ont fait la route jusqu’à Trois-Rivières pour vivre le moment historique, et encourager leurs Gaulois jusqu’à la dernière seconde.

Bâtir l’avenir

Déjà, l’avenir se met en place. Le processus de recrutement s’est amorcé le 24 novembre, signe que la relance est rapide, et que la direction souhaite capitaliser sur cette saison porteuse. La transition s’annonce toutefois émotive, alors que quelques joueurs terminent leur parcours collégial. Leur leadership et leur engagement représentent des piliers essentiels de cette campagne unique.

L’organisation a souligné l’apport de chacun : les joueurs pour leur intensité et leur passion, le personnel pour son dévouement, et les partisans pour leur présence indéfectible, tant à domicile que sur la route. Ensemble, ils ont façonné une saison dont l’empreinte dépassera le simple tableau des statistiques. (J.S.)