Intérêt grandissant pour les compétitions équestres

Les compétitions équestres intéressent de plus en plus de gens. Après deux années plus difficiles pour les événements en raison de la pandémie, l’Association équestre gymkhana Est-du-Québec continue de prendre de l’expansion.

« L’intérêt est grandissant, constate la présidente Sandra Soucy, impliquée depuis une vingtaine d’années. On réunit beaucoup de familles. Papa, maman, les enfants font les courses. On ne tient pas d’événements en bas de 90 chevaux inscrits », ajoute-t-elle.

Chaque saison, l’Est-du-Québec et le nord du Nouveau-Brunswick accueillent environ sept événements. En 2020, on a pu tenir trois compétitions et cinq en 2021, ce qui n’est pas si mal compte tenu de la situation. L’événement 2021 s’est tenu dans le respect des règles sanitaires, mais le plus grand défi a été un déluge de pluie la veille, qui a nécessité un entretien d’urgence de la piste le lendemain, retardant l’événement.