Internet haute vitesse : Des millions pour brancher les foyers très isolés

L’adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse Gilles Bélanger a rappelé qu’il restait 312 jours pour brancher tous les foyers du Québec et remplir la promesse faite par le gouvernement de la CAQ. On estime qu’il reste entre 15 000 et 30 000 foyers dans cette situation, donc soit très isolés ou qui n’apparaissaient pas sur les cartes au départ.