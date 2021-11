La Fromagerie Le Mouton blanc ouvre une boutique à Pont-Rouge

La Fromagerie Le Mouton blanc de La Pocatière a ouvert il y a un mois une nouvelle boutique à Pont-Rouge, où l’on retrouve les produits phares de l’entreprise ainsi que d’autres produits du Québec et du Kamouraska.

La Fromagerie a déjà son usine de fabrication et sa boutique à La Pocatière depuis plusieurs années. Au plus fort de la pandémie de COVID-19 au printemps 2020, la réflexion s’est amorcée d’ouvrir une nouvelle boutique et le projet a fait son chemin.