ITAQ : Deux soirées d’information virtuelles pour les programmes TPQA et TPHA

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) annonce la tenue de soirées d’informations virtuelles dédiées à la mise en lumière de deux de ses programmes phares : Technologie des procédés et de la qualité des aliments (TPQA) et Technologie de la production horticole agroenvironnementale (TPHA).

Ces événements visent à présenter en détail les opportunités de formation technique offertes par l’ITAQ, tout en permettant aux participants de rencontrer les chefs de programme et d’explorer les installations renommées de l’Institut.

Le programme TPQA offre une formation polyvalente pour quiconque aime les sciences et les technologies. Le programme s’adresse à ceux qui souhaitent développer de nouveaux produits ou travailler dans le domaine du contrôle de la qualité et des procédés de fabrication des aliments. Les campus explorés lors de la soirée virtuelle seront ceux de Saint-Hyacinthe et La Pocatière, le mercredi 31 janvier.

Le programme TPHA du campus de La Pocatière met l’accent sur la production biologique avec plus de 750 heures en production légumière et fruitière bio. L’ITAQ est l’établissement qui offre le plus grand nombre d’heures de formation en biologique pour ce programme au Québec. D’autres productions sont enseignées comme celles de fruits, légumes, fines herbes, arbres, arbustes, fleurs coupées et grandes cultures. La soirée virtuelle aura lieu le 8 février prochain.

Bourses et étudiant d’un jour

Ces programmes offrent une formation technique ancrée dans la pratique, et l’ITAQ encourage la communauté étudiante à participer à ces soirées pour explorer les multiples facettes de ces formations captivantes. Ils sont également éligibles aux bourses ACTE! offrant des opportunités financières aux étudiants allant jusqu’à 22 500 $ pour la durée de leurs études. Tous les détails se trouvent sur le site web Bourses ACTE 2024-2025.

L’ITAQ propose aussi une expérience Étudiant d’un jour durant tout le mois de février pour permettre aux futurs étudiants de découvrir de près les cours, les installations et l’ambiance du campus. Tous les détails se trouvent sur le site web à Étudiant d’un jour.

Admission en cours

L’ITAQ est en période d’admission pour la rentrée scolaire de l’automne 2024. Les personnes qui désirent entamer des études à l’Institut ont jusqu’au 1er mars pour soumettre leur dossier au www.sracq.qc.ca pour le campus de La Pocatière et au www.sram.qc.ca pour le campus de Saint-Hyacinthe. Il est important de faire sa demande d’admission avant le 1er mars, puisqu’il arrive qu’un programme affiche complet à la suite du premier tour et qu’il ne soit plus offert aux tours suivants.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec