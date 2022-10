ITAQ : Fini le volet randonnée en Techniques équines

L’information communiquée à l’interne le 19 septembre dernier, et dont Le Placoteux a obtenu copie, a été confirmée par la directrice générale de l’ITAQ Aisha Issa en entrevue la semaine dernière. Selon cette dernière, l’abandon du volet randonnée équestre s’inscrit dans la volonté de l’institution de recentrer le programme sur la mission véritable de l’ITAQ : enseigner les divers métiers en agroalimentaires et en agroenvironnement.

« Le volet randonnée équestre fait davantage appel aux notions de performance de l’animal. Ce que nous voulons, ce n’est pas enseigner comment être sur le cheval, mais tout ce qui l’entoure : son environnement, son bien-être, sa commercialisation, ce qui fait appel au volet éducatif de l’équin, et non la compétition », résume Mme Issa.

Du côté du Syndicat des professeurs de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (SPITAQ–CSN), la vice-présidente générale Karinne Normand n’a pas manifesté d’opposition à cette décision de la direction générale. Elle précise même que le recrutement de professeurs spécialisés en randonnée équestre était devenu de plus en plus difficile. Une baisse des étudiants est néanmoins crainte avec la fin de ce volet.

« On parle d’une trentaine d’étudiants répartis sur trois ans, chaque année. Avec environ 90 étudiants inscrits en Techniques équines, il s’agit quand même du tiers des inscriptions ; c’est une proportion importante. Comme le programme est déjà très contingenté, on espère que du côté l’ITAQ on va augmenter le nombre d’inscriptions pour les volets western et classique ; on a les infrastructures pour ça », a-t-elle ajouté.