Le gouvernement étudiant de l’École secondaire de La Rencontre est officiellement en fonction

Bien qu’il soit formé depuis quelques semaines déjà et que certains projets aient été démarrés, le gouvernement étudiant de l’École secondaire de la Rencontre débute officiellement sa session parlementaire puisque les membres, au nombre de 28, sont maintenant formés et assermentés.

À la suite de l’assermentation, les élèves membres du gouvernement étudiant ont par la suite participé à une formation offerte par Vox Populi, un programme né de l’initiative d’Élections Québec, de l’Assemblée nationale et de la Fondation Jean-Charles Bonenfant, où ils ont acquis certaines notions sur la démocratie et les procédures parlementaires.

Dans le cadre des Journées de la Culture, le concours J’aime les mots a pour but de permettre aux élèves de mettre de l’avant leur humour et leur créativité en créant des mèmes. Les élèves de madame Émy Boucher du cours Activités artistiques de l’École secondaire de La Rencontre y ont participé, et cinq d’entre eux ont été nommées parmi les préférés de la marraine du concours, Léane Labrèche-Dor. Le principe du concours est simple : chaque semaine durant trois semaines, la comédienne et animatrice sélectionne à l’aveugle son Top 5 des mèmes envoyés par les différentes écoles participantes.