ITAQ : Lancement de la programmation des formations agricoles pour l’année 2023-2024

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) annonce le lancement de ses formations spécialisées dans le secteur agricole pour la période de septembre 2023 à juin 2024. Que ce soit en ligne, en présence ou en mode hybride, la soixantaine de formations offerte est accessible et d’une durée variable (3 à 22 heures).

Les formations de l’ITAQ s’adressent à toute personne, qu’elle soit issue de la relève ou experte, qui désire découvrir, développer ou consolider différentes compétences et adopter des pratiques novatrices et saines. La majorité des formations sont offertes en ligne et les formations en présence s’effectuent aux campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe. Elles couvrent une variété de sujets essentiels dans les domaines suivants : agroécologie — agriculture régénératrice; agroenvironnement — santé des sols; agroforesterie — acériculture; génie et technologie; gestion et mise en marché; phytoprotection; production HOEN — serres et pépinières; productions animales, fruitières, grandes cultures et maraîchères.

Certaines de ces activités s’inscrivent dans le parcours de formation du Plan d’agriculture durable (PAD) qui permet aux entreprises inscrites à l’initiative de rétribution des pratiques agroenvironnementales de pouvoir bénéficier d’un montant spécifique à la formation pouvant atteindre 1500 $, par entreprise. Dans le cadre du PAD 2020-2030, l’ITAQ a pour mandat de coordonner et d’assurer le développement et la mise en œuvre d’un parcours structuré de formation continue en agroenvironnement pour les productrices et les producteurs agricoles de l’ensemble du Québec, de concert avec les partenaires. Consultez la liste complète à itaq.ca/formation-continue.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec