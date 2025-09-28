Je collationne est de retour

Pour l’année scolaire 2025-2026, l’équipe bénévole de Je collationne annonce le déploiement de son programme de collations gratuites à plus de 600 élèves chaque jour dans sept écoles primaires au Kamouraska et à Sainte-Louise.

C’est ensemble que nous contribuons à unir nos forces en communauté afin de faire rayonner le développement académique et social de nos enfants dans leur milieu scolaire devenu plus inclusif, rassurant et bonifiant les dispositions aux apprentissages.

« Grâce à la précieuse contribution de partenaires financiers, de donateurs, et de la vente des billets du spectacle-bénéfice de mai dernier, Je collationne, OBNL dans le pur bénévolat, augmente l’offre de collations au plus d’enfants possible d’année en année », indique l’organisme dans un communiqué.

La distribution de collations s’est amorcée en septembre 2023, avec 48 élèves desservis, et après trois ans, plus de 600 enfants du primaire sont rejoints par le programme, avec l’aide des municipalités, de multiples partenaires et de la collectivité. « C’est ainsi que nous réussissons à offrir ces temps de sourires communicatifs pour tous les enfants qui partagent de saines collations à l’école, chaque jour », ajoute le communiqué.

Je collationne a été pensé comme une action à longue portée pour l’épanouissement des futurs décideurs de la société. « Les enfants savent naturellement vivre le bonheur du moment présent, et les collations partagées en classe renchérissent cette belle valeur humaine d’un ventre plein pour un développement sain ! », conclut l’organisme.

Consultez le site www.jecollationne.com ou la page Facebook pour en connaître plus sur les activités de Je collationne.