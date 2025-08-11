Je m’appelle Archer, Aloysius Archer

Hommage au roman noir américain des années 50, Dream Town de David Baldacci est le troisième opus de la série mettant en vedette Aloysius Archer, un ex-policier recyclé en détective privé dans la lignée « dur à cuire » des Philip Marlowe, Mike Hammer ou Sam Spade (pour ne nommer que les plus connus).

Los Angeles, 1952, à la veille du Nouvel An… Archer est contacté par Eleanor Lamb, une scénariste qui aimerait l’engager, car elle soupçonne que quelqu’un cherche à la tuer. D’abord réticent, le détective veut en apprendre davantage sur cette cliente qui ne lui inspire guère confiance. Alors qu’il lui rend visite, il trébuche sur un cadavre dans le salon, constate qu’Eleanor semble s’être volatilisée, puis se fait assommer par un inconnu.

Pendant que la police enquête sur cette victime (un autre détective privé), une amie proche et collègue de la scénariste disparue engage Archer pour découvrir ce qui est arrivé à la jeune femme.

S’ensuit une enquête qui emmène Archer au cœur de la cité des anges, où les apparences sont trompeuses, dans les quartiers de Bel Air et de Beverly Hills, dans les studios d’Hollywood ou les plages et les canyons de Malibu. Le récit démarre lentement, avec moult descriptions et interrogatoires, avant de prendre son rythme de thriller quand Archer s’approche dangereusement de la vérité derrière la disparition d’Eleanor. Au cœur de l’action, il découvre un bouge nommé Le Jade, antre de tous les vices dirigé par l’inquiétant Paley le balafré, un psychopathe de la pire espèce, et se retrouve dans son collimateur.

Dans cette jungle urbaine, ce détective d’une intégrité sans faille subit son lot de violence et de déconvenues, alors qu’il met à jour les secrets les plus sombres et les trahisons des divers protagonistes. Il survit et encaisse les coups grâce à son courage, son flair, et un certain sens de l’humour.

Ce polar est un excellent pastiche des romans noirs américains classiques, et Aloysius Archer est une sorte de double modernisé du détective Philip Marlowe, le personnage emblématique de Raymond Chandler.

David Baldacci, DREAM TOWN, Paris, Talent Éditions, 2025, 485 pages