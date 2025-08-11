Le Kamouraska séduit les motocyclistes

Le rassemblement de motos de la Fédération motocycliste du Québec s’est tenu du 27 au 30 juin à Rivière-du-Loup. Pas moins de 70 motocyclistes provenant des quatre coins du Québec ont participé à la randonnée du Kamouraska. Ils ont adoré notre région.

André Bérubé, membre fondateur de l’Association motocycliste Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques, se joint à ses chefs de peloton ainsi qu’aux membres de la sécurité pour remercier la Municipalité de Kamouraska (Jérôme Drapeau) et la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Kamouraska (Mathieu Landry) pour avoir mis à leur disposition les services sanitaires et les stationnements requis. Mille mercis !