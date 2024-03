Jérémie Tremblay nommé directeur général du Camp musical St-Alexandre

Après une année et demie de direction par intérim avec Denis Maheux, le conseil d’administration du Camp musical St-Alexandre a finalement trouvé la perle rare afin de mener à bien l’institution locale. Jérémie Tremblay, de la Baleine endiablée, a été nommé au poste de directeur général. Ce dernier est en fonction depuis le 4 mars.

M. Tremblay est un fervent défenseur de la région. Ayant grandi au Kamouraska, il a toujours été imprégné de l’esprit musical qui anime la communauté. Sa connaissance approfondie de la région et son amour de la musique font de lui, dit-on, un leader authentique et engagé qui saura propulser l’organisme vers de nouveaux défis.

Ayant récemment vendu ses parts dans la microbrasserie La Baleine endiablée, située à Rivière-Ouelle, l’homme de 28 ans pourra donc mettre son expertise en événementiel et en administration au profit du célèbre site. Bien qu’il soit lui-même un musicien amateur, ce sont davantage ses compétences de programmateur d’événements qui seront mises à profit. Le Camp musical St-Alexandre est ainsi convaincu que l’arrivée de Jérémie Tremblay marquera le début d’une nouvelle ère d’innovation pour l’institution locale.

« Nous avons d’importants projets de développement visant à développer le camp en dehors de la saison, afin d’organiser des événements culturels et corporatifs, tout en faisant la promotion du tourisme local par l’entremise de l’offre d’hébergement et de plein air du site. Nous avons également la possibilité d’optimiser davantage le Studio d’enregistrement Desjardins, un des plus complets de la région », a déclaré le principal intéressé au Placoteux, rappelant au passage qu’il organisait environ 70 spectacles par année à La Baleine endiablée.

Contacté au sujet de cette nomination, le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, qui a passé plus d’un quart de siècle au Camp musical St-Alexandre, s’est réjoui de cette nouvelle. « J’ai suivi avec attention tout ce qui s’est déroulé du côté du camp musical depuis mon départ, moi qui y ai passé 26 ans de ma vie. L’annonce de l’arrivée de Jérémie Tremblay est prometteuse pour l’avenir. J’estime qu’avec son bagage, il pourra beaucoup apporter. Il peut d’ailleurs compter sur mon appui. Je tiens également à souligner l’apport important du directeur général par intérim du camp, Denis Maheux, qui a accompli un excellent travail au cours de son mandat! », a-t-il déclaré.

Rappelons qu’au fil des décennies, le camp musical de Saint-Alexandre a façonné la vie de nombreuses générations de musiciens, leur offrant un espace d’apprentissage, de création et d’épanouissement. Cette nomination marque ainsi un moment important dans l’histoire de l’institution qui se consacre à l’enseignement de la musique auprès des jeunes depuis plus de 50 ans.« Je suis très stimulé à exercer ce mandat. Oui, il s’agit d’un gros défi, mais c’est aussi un beau défi! Merci au conseil d’administration de me faire confiance », a conclu Jérémie Tremblay.