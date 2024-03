Séries de la LHCS : Saint-Jean-Port-Joli égalise

Les rencontres 3 et 4 des deux séries demi-finales étaient présentées au cours du dernier week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Il est déjà assuré qu’au moins six parties seront nécessaires afin de déterminer les représentants de la section Est à la grande finale, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli ayant remporté ses deux parties du dernier week-end.

Dans l’Ouest, le Giovannina de Sainte-Marie est toujours dans le siège du conducteur, menant sa série par trois parties contre une devant le Familiprix de Saint-Joseph. Comme le week-end précédent, les deux rencontres se sont terminées par un écart d’un seul but, la prolongation étant requise à chaque occasion.

Le Pavage Jirico renverse la vapeur

Tirant de l’arrière 0-2 à l’issue des deux premiers matchs de leur série demi-finale, les joueurs du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli espéraient rebondir vendredi soir alors que le Décor Mercier était de passage du Centre Rousseau pour le troisième affrontement de leur série 4 de 7. Menée par Édouard Ouellet qui a récolté quatre points, dont deux buts, l’équipe a renversé la vapeur, l’emportant par la marque de 7-4 lors de ce troisième match.

Le lendemain, Antoine Coulombe était de retour devant la cage du Décor Mercier, lui qui avait permis aux siens d’éliminer les Éperviers de Saint-Charles en six matchs et de prendre les devants dans cette série de la route 132. Tout comme la veille devant Nicolas Thibault, c’est le gardien Félix-Antoine Leblond qui a eu le meilleur, ce dernier repoussant 38 des 40 tirs dirigés vers lui dans un gain de 5-2 du Pavage Jirico qui créait ainsi l’égalité 2-2 dans cette série.

Secteur Ouest

Le Familiprix de Saint-Joseph l’a remporté par la marque de 3-2 devant le Giovannina de Sainte-Marie, ce qui lui permet de prolonger sa saison, à tout le moins jusqu’à vendredi prochain. Dans cette victoire, soulignons l’excellente performance du gardien Hubert Morin qui a fait face à un barrage de 55 tirs contre 42 pour Jean-Philip Fecteau.

Prochains matchs

Ces deux séries demi-finales se poursuivront et se termineront le week-end prochain. Dans l’Est, Décor Mercier et Pavage Jirico s’affronteront tour à tout le vendredi 22 mars à 20 h 30 à l’aréna de Saint-Jean-Port-Joli et le lendemain, à 20 h, à l’aréna de Montmagny. Si un septième match s’avérait nécessaire, il aura lieu le dimanche 24 mars à 14 h au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

Dans l’Ouest, le Familiprix tentera tout d’abord de l’emporter le vendredi 22 mars alors qu’il se frottera au Giovannina pour le match no 5 de la série qui s’amorcera à 21 h. Si nécessaires, les matchs suivants auront lieu respectivement samedi soir à 19 h 30 au Centre Frameco de Saint-Joseph et le lendemain, dimanche 24 mars, au Centre Caztel à compter de 15 h.

Source : Ligue de hockey Côte-du-Sud