Jo Cormier sur la scène de la Salle André-Gagnon

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent le premier spectacle d’humour de Jo Cormier, Animal, le jeudi 9 novembre à 20 h.

Animal, c’est le plaidoyer d’un drôle de moineau à savoir si nous sommes nous aussi des animaux. Question existentielle à laquelle Jo n’a aucune réponse valable, que des observations cocasses et des théories tirées par les cheveux. Petit enfant unique et sauvage issu de la nature, Jo aime sincèrement l’humain et disons simplement qu’on achale ceux qu’on aime. Animal, parce que Jo est une bête de scène et parce que c’est tout le filon de son spectacle.

« “Ensemble on est beau, seul on est dégueulasse”, répète Jo Cormier dans Animal, une ode échevelée, extravagante et souvent très drôle à la puissance collective de nos vulnérabilités, qui déroge pour le mieux aux figures imposées d’un premier spectacle d’humour (…) S’il s’exprime souvent avec la ferveur prosélyte d’un gourou, Jo Cormier livre pourtant un message d’acceptation de soi et d’amour de son prochain, parfaitement en phase avec son look de Jésus halluciné », a écrit Dominic Tardif dans La Presse.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.

Source : Salle André-Gagnon