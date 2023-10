Un centre-ville envoûtant à La Pocatière

La 17e édition de l’Halloween à La Pocatière, sous le thème Ça grouille en bibitte!, s’est terminée en beauté le samedi 28 octobre dernier par la fête populaire sur la 4e Avenue Painchaud.

Petits monstres, fantômes, costumes humoristiques, quelques milliers de visiteurs se sont présentés au centre-ville afin de célébrer l’Halloween qui, selon une vieille légende de l’Antiquité, représente la veille de la destruction de l’Atlantide — royaume qui aurait été englouti sous un déluge d’eau vers 9600 av. J.-C., car ses habitants avaient sombré dans la corruption et le matérialisme.

Dégustations gratuites d’insectes avec la Bibitte mobile, jeux gonflables, musique, danse, orchestre, maïs soufflé, bouillon de poulet et soupe de citrouille, ainsi qu’une parade avec chars allégoriques, la joie, les sourires et le partage étaient bel et bien présents pour cette fête qui est devenue, avec les années, l’événement phare de La Pocatière, et sûrement un des événements importants pour l’entièreté de la région.

« C’est la première fois que je goûte à des insectes, et franchement, je suis agréablement surprise! On aurait dit que c’était comme des croustilles assaisonnées », a déclaré une sorcière au Placoteux.

Plusieurs commerces de la 4e Avenue ont également participé aux festivités en donnant des friandises aux personnes costumées allant les rencontrer. Le populaire animateur de radio, Richard Bossinotte, couvrait également l’événement pour le compte de CHOX-FM.

« On a un peu froid, mais fêter l’Halloween un soir de pleine lune avec des milliers de gens, c’est vraiment plaisant. C’était ma première fois, mais je vais sûrement y revenir l’an prochain », a affirmé, cette fois-ci, un clown démoniaque.

Bien qu’il soit trop tôt pour avoir le bilan complet de l’événement, à savoir notamment si l’objectif des 10 000 visiteurs a été atteint, il semble que, selon les données préliminaires, cette édition aurait été un succès.

La 17e édition de l’Halloween à La Pocatière se déroulait cette année du 25 au 28 octobre, et avait comme porte-parole le célèbre animateur de radio originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, Marto Napoli. Plusieurs activités avaient ainsi lieu durant les festivités, et ce, pour tous les goûts et tous les groupes d’âge.